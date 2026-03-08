Александр Бубнов прокомментировал победу «Оренбурга» над «Зенитом» в 20-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1). Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.

«Я не случайно говорил, что тренер «Оренбурга» должен быть доволен после первого тайма. Потому что с такой игрой у них, в общем-то, была возможность ещё забивать голы. И так во втором тайме и получилось. Если взять показатели по ударам по воротам, по количеству и по количеству попаданий в створ ворот, то здесь как раз «Оренбург» по количеству ударов вообще не проиграл, а по количеству попаданий в створ, после чего забиваются голы, они выиграли. Пускай немного, но тем не менее. Теперь что касается второго пенальти. На мой взгляд, его не было, потому что защитник «Зенита» выносил мяч, а Кондаков пошёл в стык, и там даже можно было давать штрафной. Или не давать вообще штрафных.

Это игровой стык, и там никто ничего не нарушал. А если так ещё более профессионально подойти и так до тонкости разбирать этот момент, то там получается, что Кондаков где-то не успевал, и он даже сделал накладку. А это штрафной в пользу «Оренбурга». Футбольный бог, видимо, как раз был на стороне «Оренбурга», потому что этот пенальти был несправедливый. И в результате Мостовой его не реализовал.

Победа «Оренбурга» заслуженная. С точки зрения результата сенсационная. «Оренбург» точно, я думаю, даже в переходных играх не будет играть. Об этом я уже говорил. А «Зенит» себе очень осложнил жизнь, потому что если «Краснодар» сейчас выиграет, то тогда будет уже отрыв четыре очка. А это очень большая фора в оставшихся десяти играх», — сказал Бубнов в телеграм-канале.