Баранник: судья сделал всё возможное в матче с «Оренбургом», но «Зенит» не смог
Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал результат матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12' 1:1 Педро – 62' 2:1 Болотов – 85'
«Судья сделал всё возможное, но «Зенит» не смог. Удивительный результат, особенно после игры с «Балтикой». Во втором матче после паузы «Зенит» выглядел мобильно, заряженно. Перед началом сезона говорил, что первые две игры будут определяющими в судьбе чемпионата для «Зенита». Первые матчи обнадёживали. Но искусственное поле «Оренбурга» и выезд подействовали не очень положительно. С таким составом «Оренбург» должен был быть побит», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
