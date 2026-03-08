Баранник: судья сделал всё возможное в матче с «Оренбургом», но «Зенит» не смог

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал результат матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

«Судья сделал всё возможное, но «Зенит» не смог. Удивительный результат, особенно после игры с «Балтикой». Во втором матче после паузы «Зенит» выглядел мобильно, заряженно. Перед началом сезона говорил, что первые две игры будут определяющими в судьбе чемпионата для «Зенита». Первые матчи обнадёживали. Но искусственное поле «Оренбурга» и выезд подействовали не очень положительно. С таким составом «Оренбург» должен был быть побит», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.