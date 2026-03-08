Видео: незабитый пенальти Мостового на 90+6-й минуте проигранного матча с «Оренбургом»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой не реализовал 11-метровый удар на 90+6-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», в котором сине-бело-голубые проиграли со счётом 1:2. Отметим, что на девятой минуте с пенальти не забил нападающий санкт-петербургской команды Густаво Мантуан.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 20 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 12-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе.

В следующем туре команда Ильдара Ахметзянова встретится с махачкалинским «Динамо» (13 марта), а подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

