Главная Футбол Новости

РПЛ сделала заявление о температуре в Казани в преддверии матча «Рубин» — «Краснодар»

РПЛ сделала заявление о температуре в Казани в преддверии матча «Рубин» — «Краснодар»
Комментарии

Пресс-служба Мир РПЛ в телеграм-канале сделала заявление о температуре в Казани в преддверии матча 20-го тура соревнования «Рубин» — «Краснодар». Игру должен принять стадион «Ак Барс Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Температура в Казани за три часа до игры «Рубин» — «Краснодар» — -12-13°С.

По Регламенту для проведения матча делегат и судья в присутствии представителей команд могут трижды провести температурные замеры – за три часа, два часа и час до времени начала встречи.

Температура воздуха при замерах должна быть в пределах рекомендованных значений — от -15°С до 35°С.

Окончательное решение о проведении матча при температуре, выходящей за пределы рекомендованных значений, принимает главный судья при обязательном наличии согласия обеих команд.

Если любая из команд отказывается от проведения матча, то игра отменяется и переносится на другой срок в порядке, предусмотренном Регламентом», — написано в заявлении РПЛ.

