Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баранник: если не «Зенит», ставлю на чемпионство ЦСКА

Баранник: если не «Зенит», ставлю на чемпионство ЦСКА
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о фаворитах в борьбе за титул чемпионов Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я ставлю на ЦСКА, если не на «Зенит». Но армейцы тоже осеклись в игре с «Ахматом». Хотя показывают очень интересную игру. Но стабильности нет. У «Краснодара» всё идёт нелегко. У «Зенита» есть шансы на чемпионство. Понятно, что в матче с «Оренбургом» уже были заранее засчитаны три очка. Но футбол таких вещей не прощает. Всё решается во время игры. Но очки будут терять все. Хотя с таким соперником очки надо набирать. Концовка сезона у «Зенита» очень сложная, но интересная», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Женский день — с РПЛ: дерби ЦСКА — «Динамо» и чемпион в Казани
Женский день — с РПЛ: дерби ЦСКА — «Динамо» и чемпион в Казани
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android