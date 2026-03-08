Баранник: если не «Зенит», ставлю на чемпионство ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о фаворитах в борьбе за титул чемпионов Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я ставлю на ЦСКА, если не на «Зенит». Но армейцы тоже осеклись в игре с «Ахматом». Хотя показывают очень интересную игру. Но стабильности нет. У «Краснодара» всё идёт нелегко. У «Зенита» есть шансы на чемпионство. Понятно, что в матче с «Оренбургом» уже были заранее засчитаны три очка. Но футбол таких вещей не прощает. Всё решается во время игры. Но очки будут терять все. Хотя с таким соперником очки надо набирать. Концовка сезона у «Зенита» очень сложная, но интересная», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.