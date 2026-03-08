Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: Джеффри открыл счёт на девятой минуте

«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: Джеффри открыл счёт на девятой минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Алексей Сухой. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу самарцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Джеффри – 9'     2:0 Джеффри – 25'    

На девятой минуте нападающий «Крыльев» Чинеду Джеффри открыл счёт в матче после подачи с углового.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Крылья Советов» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды 17 набранных очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке. У команды 18 очков в 19 турах. Обе команды располагаются в зоне переходных матчей.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
