Футбол

Семак высказался о проигранном матче с «Оренбургом», где «Зенит» не забил два пенальти

Семак высказался о проигранном матче с «Оренбургом», где «Зенит» не забил два пенальти
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом», где его команда уступила со счётом 1:2. На девятой минуте нападающий гостей Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый удар. В компенсированное ко второму тайму время с пенальти также не забил нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

— Как оценю матч? Конечно, неудовлетворительно — и игра, и результат. Сегодня не получилось показать хорошую и качественную игру что в атаке, что в обороне. Плюс незабитые пенальти, в свои ворота рикошет, ну и удача была не нашей стороне. Плохо сыграли в обороне, не справились с теми подходами, которые были. В первом тайме часто теряли мяч, много фланговых передач и отскоков не смогли подобрать. Понятно, что поле достаточно специфическое, но и на нём играть можно лучше.

– Как принималось решение, кто будет бить пенальти?
– У нас есть пенальтисты, которые должны исполнять. Мантуан раньше забивал больше, сейчас не забил, Мостовой тоже. Такой сегодня день, пенальти — это тоже лотерея, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Видео: незабитый пенальти Мостового на 90+6-й минуте проигранного матча с «Оренбургом»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

