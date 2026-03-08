Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов заявил, что гол Соболева в матче «Оренбург» — «Зенит» был забит с нарушением правил

Бубнов заявил, что гол Соболева в матче «Оренбург» — «Зенит» был забит с нарушением правил
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал гол нападающего «Зенита» Александра Соболева в ворота «Оренбурга», в котором сине-бело-голубые потерпели поражение (1:2). Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«То, что Соболев забил, и так, казалось бы, легко очень забил, один оказался перед воротами, но там защитник ни в чём не виноват, когда при повторе показывали, он совершенно правильно занимал позицию, но в последний момент, когда пошла передача, Соболев его толкнул в спину, и в результате он пролетел мимо мяча, а Соболев как раз оказался один на удобной позиции и легко забил, потому что оказался позади защитника совершенно свободно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Но если бы я был судья… Я в таких ситуациях, у меня на поле было, когда я как защитник правильно занимал позицию, но нападающий в спину толкал, причём не надо обязательно сильно толкать, там достаточно лёгкого движения, чтобы чуть-чуть там проскочил вперёд защитник. И самое главное, защитник не может выпрыгнуть, потому что, когда тебя толкают в спину, тебе приходится делать как минимум шаг вперёд и ты не можешь оттолкнуться. Это хорошо было видно при повторе на VAR. Но VAR не позвал судью. С игры тяжело это было увидеть. Поэтому претензии здесь в большей степени к VAR, чем к судье», — сказал Бубнов в телеграм-канале.

