Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск

Точилин: надо отдать должное «Оренбургу» — в непростой ситуации бьётся до конца
Российский тренер Александр Точилин прокомментировал результат матча 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Думал, что «Зенит» точно не потеряет очки с «Оренбургом». Но это футбол. Надо отдать должное «Оренбургу», что в непростой ситуации бьётся до конца. За старание и желание, которое проявили в этой игре, удача была на их стороне. Они забрали очень важные три очка. Посмотрим, как это скажется на чемпионской гонке. Ещё не всё потеряно. Каждый тур идут боевые игры. Очки достаются с большой кровью», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

