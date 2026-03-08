Семак ответил на вопрос о Соболеве, отпраздновавшем гол перед болельщиками «Оренбурга»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о причинах празднования гола нападающим Александром Соболевым перед болельщиками «Оренбурга». Форвард отметился мячом на 12-й минуте очного матча команд в 20-м туре Мир РПЛ. Встреча завершилась с итоговым счётом 2:1 в пользу «Оренбурга».
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12' 1:1 Ценов – 62' 2:1 Болотов – 85'
— Александр Соболев сегодня забил и побежал праздновать к болельщикам «Оренбурга». С чем это связано и зачем такая реакция?
— Не знаю, что там было. То, что забил, — молодец. По поводу празднования спросите у него — к кому он побежал. Далеко было, не могу сказать, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
