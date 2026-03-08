Адиев: «Крыльям Советов» необходимо реабилитироваться в матче с «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев отметил необходимость реабилитации команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо». Он подчеркнул, что у клуба имеется неудачная серия в играх с дагестанской командой. Матч начался в 14:30 (мск), на момент написания новости счёт 1:0 в пользу самарской команды.

«Наш клуб находится в непростом положении. Мы должны как можно скорее покинуть эту зону. Нас ожидают матчи с непростыми соперниками, в том числе с нашими конкурентами. На этом отрезке нужно по максимуму набирать очки. Последние матчи с «Динамо» были неудачными, мы их давно не обыгрывали, у нас идёт отрицательный результат. Здесь нам нужно реабилитироваться», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».