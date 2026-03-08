Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адиев: «Крыльям Советов» необходимо реабилитироваться в матче с «Динамо»

Адиев: «Крыльям Советов» необходимо реабилитироваться в матче с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев отметил необходимость реабилитации команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо». Он подчеркнул, что у клуба имеется неудачная серия в играх с дагестанской командой. Матч начался в 14:30 (мск), на момент написания новости счёт 1:0 в пользу самарской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Джеффри – 9'     2:0 Джеффри – 25'    

«Наш клуб находится в непростом положении. Мы должны как можно скорее покинуть эту зону. Нас ожидают матчи с непростыми соперниками, в том числе с нашими конкурентами. На этом отрезке нужно по максимуму набирать очки. Последние матчи с «Динамо» были неудачными, мы их давно не обыгрывали, у нас идёт отрицательный результат. Здесь нам нужно реабилитироваться», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Самое последнее, о чём я могу подумать». Адиев — о кредите доверия в «Крыльях»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android