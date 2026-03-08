Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Футбол

Крылья Советов — Динамо Махачкала, результат матча 8 марта 2026, счет 2:0, 20-й тур РПЛ 2025/2026

«Крылья Советов» победили махачкалинское «Динамо» в 20-м туре РПЛ с дублем новичка Джеффри
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Джеффри – 9'     2:0 Джеффри – 25'    

На девятой минуте нападающий «Крыльев» Джеффри Чинеду открыл счёт в матче после подачи с углового. На 25-й минуте Джеффри оформил дубль. Оба раза нигерийскому новичку самарцев ассистировал полузащитник Ильзат Ахметов.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды 20 набранных очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 14-й строчке в зоне переходных матчей. У команды 18 очков в 20 турах.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
