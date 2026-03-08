Скидки
Главная Футбол Новости

«Оренбург» впервые в своей истории начал календарный год с двух побед подряд в РПЛ

«Оренбург» впервые в своей истории начал календарный год с двух побед подряд в РПЛ
Комментарии

«Оренбург» в 2026 году одержал столько же побед, сколько было с мая по декабрь в 2025 году — 2 победы в 22 матчах. Таким образом, команда впервые в своей истории начала календарный год с двух побед подряд в РПЛ, сообщает Opta Sports.

Сегодня, 8 марта, завершился матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге, арбитром встречи выступил Сергей Цыганок. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

После 20 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке, уступая «Краснодару» (43), у которого есть игра в запасе.

