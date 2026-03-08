Скидки
Александр Точилин: у «Сочи» нет команды, просто выходят поиграть в футбол

Комментарии

Российский тренер Александр Точилин поделился мнением о нынешнем положении «Сочи», который после 20 матчей Мир Российской Премьер-Лиги набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место, находясь в зоне прямого вылета.

«Теоретически у «Сочи» есть шансы вытянуть этот сезон. Но исходя из последних двух игр, в это слабо верится. Команды у них нет. Просто выходят поиграть в футбол. Если сравнивать с тем же «Оренбургом», то одни выходят бороться, а другие — без внутреннего настроя. Без этого будет тяжело как-то исправить ситуацию», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самые титулованные футбольные клубы России:

