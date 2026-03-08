Скидки
Главная Футбол Новости

Рубин — Краснодар: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ 2025/2026, 8 марта

«Рубин» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 8 марта, состоится матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Сааведра, Грипши, Ходжа, Сиве.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Гонсалес, Оласа, Черников, Аугусто, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе чёрно-зелёных 43 набранных очка. Отрыв от второго места составляет одно очко. «Рубин» располагается на девятой строчке. У команды 23 очка в 19 турах. Отрыв от зоны переходных матчей — пять очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
