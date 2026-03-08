Тренер «Оренбурга» с юмором отреагировал на ситуацию с двумя незабитыми пенальти «Зенита»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал два незабитых пенальти «Зенита» в очном матче команд в 20-м туре Мир РПЛ (1:2). На девятой минуте нападающий гостей Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый удар. В компенсированное ко второму тайму время с пенальти также не забил нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой.

– Что происходило на скамейке во время второго пенальти?

– Перед первым пенальти тренер по вратарям сказал мне: «Шанс для Овсянникова проявить себя». Перед вторым пенальти добавил: «С первым он не справился, теперь у него второй шанс исправить ситуацию». Игроки команды соперника били не в створ ворот, поэтому Богдану было тяжело отразить этот удар самому, — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

После 20 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 12-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе.

Материалы по теме Семак высказался о проигранном матче с «Оренбургом», где «Зенит» не забил два пенальти

Самые титулованные футбольные клубы России: