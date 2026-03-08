«Спартак» оценил готовность поля «Лукойл Арены» к матчу с «Акроном»

В пресс-службе «Спартака» сообщили о состоянии газона на стадионе «Лукойл Арена» перед первым матчем в 2026 году. Команда готовится к встрече 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном», которая состоится 9 марта в Москве. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Поле нашего стадиона в хорошем состоянии. Агрономы должным образом подготовили газон к возобновлению сезона», — приводит слова руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова Metaratings.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 очка после 19 матчей. «Акрон» располагается на 11-й строчке, у команды 21 очко.