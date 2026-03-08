Скидки
Футбол

«Реал» вступил в борьбу с «Арсеналом» за трансфер Тонали из «Ньюкасла» — The Sun

«Реал» вступил в борьбу с «Арсеналом» за трансфер Тонали из «Ньюкасла» — The Sun
Комментарии

Мадридский «Реал» присоединился к «Арсеналу» в гонке за подписание итальянского полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали. Испанский клуб готов конкурировать с лондонским за 25-летнего игрока, который может совершить летний переход. Об этом сообщает The Sun.

Согласно информации источника, скауты «Реала» наблюдали за игрой Тонали во время матча «Ньюкасла» с «Манчестер Сити» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (7 марта). Основной целью их визита был сбор данных перед матчем Лиги чемпионов УЕФА с «горожанами», однако интерес «Реала» к полузащитнику вызвал значительное внимание на трансферном рынке. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Арсенала».

В «Ньюкасле» Тонали рассматривается как ключевой игрок команды, и клуб не намерен отпускать его за низкую цену. Руководство «сорок» установило стоимость итальянца на уровне € 100 млн. Несмотря на стремление избежать затянувшейся трансферной саги, клуб осознаёт, что удержание игрока такого уровня будет сложной задачей, если не удастся обеспечить участие в еврокубках в следующем сезоне.

Агент Тонали, Джузеппе Рисо, подтвердил, что все важные решения будут приняты только по окончании текущего сезона. В данный момент Тонали сосредоточен на выступлениях за «Ньюкасл». В этом сезоне он провёл 45 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 75 млн.

«Арсенал» и «МЮ» лидируют в гонке за подписание Сандро Тонали из «Ньюкасла» — источник
