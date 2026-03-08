Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Футболу быть!» «Краснодар» выложил видео с термометром на стадионе «Рубина»

«Футболу быть!» «Краснодар» выложил видео с термометром на стадионе «Рубина»
Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале опубликовала видео со стадиона «Ак Барс Арена», где сегодня, 8 марта, должен состояться матч 20-го тура Мир РПЛ с «Рубином». В субботу, 7 марта, РПЛ сообщала о возможности изменения даты и времени игры в связи с тем, что температура воздуха достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Футболу быть!» — прокомментировал видео «Краснодар».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Краснодар».

В 15:12 мск РПЛ в телеграм-канале проинформировала, что за два часа до начала матча между «Рубином» и «Краснодаром» температура в Казани — -11-12°С. Контрольный замер состоится в 16:00 за час до начала встречи.

Новости. Футбол
