«Будем исправляться в следующих турах». «Зенит» — о поражении в матче с «Оренбургом»

«Зенит» обратился к болельщикам после поражения в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» со счётом 1:2.

«К сожалению, сегодня не смогли порадовать вас результатом. Будем исправляться в следующих турах», — написано в сообщении санкт-петербургского клуба.

В начале встречи нападающий гостей Густаво Мантуан не реализовал 11-метровый удар. На 12-й минуте форвард «Зенита» Александр Соболев открыл счёт. На 62-й минуте защитник хозяев Эмил Ценов восстановил равновесие. На 86-й минуте полузащитник Евгений Болотов вывел «Оренбург» вперёд. В компенсированное ко второму тайму время нападающий сине-бело-голубых Андрей Мостовой не забил с пенальти.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

