Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» пробил девять пенальти в сезоне РПЛ, на втором месте — «Акрон» и «Ростов» с шестью

«Зенит» пробил девять пенальти в сезоне РПЛ, на втором месте — «Акрон» и «Ростов» с шестью
Комментарии

«Зенит» является лидером нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги по количеству пробитых пенальти — девять. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Второе место по этому показателю делят «Акрон» и «Ростов» (6). Затем следуют «Ахмат», «Локомотив» и ЦСКА, по пять раз пробившие с «точки». Действующий чемпион России «Краснодар» исполнил три 11-метровых удара в нынешнем сезоне РПЛ.

Подчёркивается, что за весь минувший сезон «Зенит» пробил четыре пенальти.

После 20 матчей чемпионата России санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе.

Материалы по теме
«Будем исправляться в следующих турах». «Зенит» — о поражении в матче с «Оренбургом»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android