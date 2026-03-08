«Зенит» пробил девять пенальти в сезоне РПЛ, на втором месте — «Акрон» и «Ростов» с шестью

«Зенит» является лидером нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги по количеству пробитых пенальти — девять. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Второе место по этому показателю делят «Акрон» и «Ростов» (6). Затем следуют «Ахмат», «Локомотив» и ЦСКА, по пять раз пробившие с «точки». Действующий чемпион России «Краснодар» исполнил три 11-метровых удара в нынешнем сезоне РПЛ.

Подчёркивается, что за весь минувший сезон «Зенит» пробил четыре пенальти.

После 20 матчей чемпионата России санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе.

