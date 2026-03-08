Скидки
Главная Футбол Новости

Казанский прокомментировал поражение «Зенита» от «Оренбурга» с двумя промахами с пенальти

Казанский прокомментировал поражение «Зенита» от «Оренбурга» с двумя промахами с пенальти
Комментарии

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о поражении санкт-петербургского «Зенита» от «Оренбурга» (1:2) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На девятой минуте бразилец Густаво Мантуан не реализовал пенальти. На 90+6-й минуте форвард Андрей Мостовой с 11 метров пробил в перекладину.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Проходят годы, уже и эпохи, а в сложной ситуации у «Зенита» всегда Ерохин выходил спасать петербургскую гордость. Ничего не меняется. Такая футбольная скрепа. Очень показательна. И в этом ничего хорошего. После гола самого плохого мальчика в истории футбола Соболева логично было ждать удушающего приёма и раннего окончания матча. Ан нет. И вот тоже интересно: «Оренбург» побеждал, они могут и хотят. А вот почему и главное зачем «Зенит» так вжался в ворота? Вся команда защищается в штрафной, а «Оренбург» забивает.

Да и второй гол тоже вполне себе фееричный. Искали и нашли. Два незабитых пенальти не просто фрагменты, а влияние богинь судьбы, такое впечатление. Тех самых трёх сестёр. Одна нить напряла, другая отмерила, но третья отрезала! И абсолютно заслужено. «Зенит» нисколько не изменил себя после проигранного прошлого сезона. Всё та же грусть игроков и инфернальное зрелище», — написал Казанский в телеграм-канале.

