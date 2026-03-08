Скидки
«Реал» отреагировал на слухи об интересе к полузащитнику «Ман Сити» Родри — AS
Комментарии

Мадридский «Реал» отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Клуб исключил вариант подписания обладателя «Золотого мяча» 2024 года в рамках своих планов на летнее трансферное окно 2026 года. Об этом сообщает AS.

Согласно данным источника, несмотря на активные поиски усиления полузащиты, Родри не входит в список кандидатов, рассматриваемых руководством «Королевского клуба». Ожидается, что испанский футболист появится на «Сантьяго Бернабеу» только в рамках матча с соперником в следующем раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Основной причиной отказа от трансфера стало стратегическое решение мадридского клуба, а также последствия серьёзной травмы, полученной игроком в прошлом году. Мадридский клуб всегда высоко ценил талант лидера сборной Испании, но теперь сосредоточен на молодых перспективных игроках.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» действует до 2027 года, и он рассматривает предложение клуба о продлении соглашения. В этом сезоне обладатель «Золотого мяча» провёл 24 матча за манчестерский клуб, забив два гола.

