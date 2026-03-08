Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол

Александр Мостовой: шокирован результатом матча «Оренбург» — «Зенит»

Александр Мостовой: шокирован результатом матча «Оренбург» — «Зенит»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о матче 20-го тура Мир РПЛ, где «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счётом 1:2. В этой встрече сине-бело-голубые не реализовали два 11-метровых удара.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Шокирован результатом матча. «Зенит» вёл, но не забил два пенальти. Думаю, питерцы сами шокированы результатом. Они потеряли три очка, которых может не хватить в концовке. Не думаю, что «Зенит» заранее записал себе три очка. В Оренбурге искусственное поле, другая погода. Но «Зенит» покупает футболистов за € 30 млн не чтобы говорить, что что-то не получилось. Пусть они говорят о причинах такого результата — они же деньги получают. Интрига будет до последних туров», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

