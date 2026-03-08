Сычёв: «Спартаку» в матче с «Акроном» важно «отмазаться» за «Динамо»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Акрона» в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

– «Спартаку» предстоит матч с «Акроном». В «Акроне» играет Артём Дзюба, для которого «Спартак» – главный раздражитель. На ваш взгляд, есть ли шанс, что Артём Дзюба огорчит «Спартак» и сделает всё, чтобы огорчить болельщиков, напомнить о себе?

– Да у Артёма, по-моему, с каждой московской командой и «Зенитом» принципиальные матчи. Я не думаю, что будет прям такая сильная принципиальность. «Спартак» – серьёзный раздражитель для любой команды.

Думаю, «Спартаку» будет очень важно, как говорится, «отмазаться» за «Динамо». (Кубковый матч 5 марта завершился поражением красно-белых со счётом 2:5. – Прим. «Чемпионата»). И матч с «Акроном» – отличный шанс. Я думаю, настрой будет запредельный. Ну и по качеству состава «Спартак» фаворит.

– Но, на ваш взгляд, если «Спартак» потеряет очки с «Акроном», делать выводы тоже будет преждевременно или это уже какие-то более серьёзные звоночки, чем матч с «Динамо»?

– Давайте не будем в сослагательном наклонении рассуждать. Выбор главного тренера был серьёзный, согласован всем руководством. Тем более Кахигао заявил, что это его полная ответственность. Любому тренеру надо дать поработать. Просто болельщики не любят ждать, все хотят результат здесь и сейчас, тем более болельщики такого амбициозного клуба, как «Спартак», – приводит слова Сычёва Metaratings.

Матч «Спартака» и «Акрона» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве в понедельник, 9 марта, в 19:00 по столичному времени. После 19 туров «Спартак» занимает шестое место в таблице с 32 очками, а «Акрон» находится на 10-й строчке, у команды 21 очко.