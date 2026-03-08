Семак ответил, могли ли на игру «Зенита» с «Оренбургом» повлиять мысли о «Краснодаре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, могли ли повлиять на игру команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:1) мысли о потенциальном увеличении отставания от возглавляющего таблицу «Краснодара». После поражения в указанной игре сине-бело-голубые с 42 очками занимают второе место. «Быки» заработали 43 очка, но ещё не провели встречу 20-го тура РПЛ с «Рубином».

— Если сегодня «Краснодар» побеждает в Казани, то у вас отставание от первой строчки уже четыре очка. Наверное, всё-таки мысль эта немножко добавляла осторожности в игре?

— Я не думаю, что мысль осторожности добавляла. Нужно было выигрывать для того, чтобы оставаться в непосредственной близости от «Краснодара». Нам нужно было выигрывать, и мы с этими целью и мыслью выходили. Но, к сожалению, не смогли. Поэтому нам нужно сначала смотреть на себя, на свою игру, на свои результаты, а потом уже смотреть, как играют наши конкуренты, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Материалы по теме Семак ответил на вопрос о Соболеве, отпраздновавшем гол перед болельщиками «Оренбурга»

Самые титулованные футбольные клубы России: