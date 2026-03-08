Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак ответил, могли ли на игру «Зенита» с «Оренбургом» повлиять мысли о «Краснодаре»

Семак ответил, могли ли на игру «Зенита» с «Оренбургом» повлиять мысли о «Краснодаре»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, могли ли повлиять на игру команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:1) мысли о потенциальном увеличении отставания от возглавляющего таблицу «Краснодара». После поражения в указанной игре сине-бело-голубые с 42 очками занимают второе место. «Быки» заработали 43 очка, но ещё не провели встречу 20-го тура РПЛ с «Рубином».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

— Если сегодня «Краснодар» побеждает в Казани, то у вас отставание от первой строчки уже четыре очка. Наверное, всё-таки мысль эта немножко добавляла осторожности в игре?
— Я не думаю, что мысль осторожности добавляла. Нужно было выигрывать для того, чтобы оставаться в непосредственной близости от «Краснодара». Нам нужно было выигрывать, и мы с этими целью и мыслью выходили. Но, к сожалению, не смогли. Поэтому нам нужно сначала смотреть на себя, на свою игру, на свои результаты, а потом уже смотреть, как играют наши конкуренты, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Материалы по теме
Семак ответил на вопрос о Соболеве, отпраздновавшем гол перед болельщиками «Оренбурга»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android