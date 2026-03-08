Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится, за час до начала встречи температура воздуха — -12°С

Пресс-служба Мир РПЛ в телеграм-канале проинформировала, что матч 20-го тура соревнования «Рубин» — «Краснодар» состоится. Игру примет стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.
«Матчу «Рубин» — «Краснодар» быть!
Температура воздуха в Казани при контрольном замере за час до начала встречи — -12°С, что соответствует регламентным нормам», — написано в сообщении РПЛ.
В субботу, 7 марта, РПЛ сообщала о возможности изменения даты и времени игры в связи с тем, что температура воздуха в столице Татарстана достигала значений, выходящих за пределы допустимых регламентом соревнований (ниже -15°).
В 15:12 мск РПЛ в телеграм-канале проинформировала, что за два часа до начала матча между «Рубином» и «Краснодаром» температура в Казани — -11-12 °С.
