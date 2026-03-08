Скидки
Главная Футбол Новости

Семак извинился перед болельщиками после поражения «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Семак извинился перед болельщиками после поражения «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам после поражения команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат. Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

После 20 матчей чемпионата России санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком» (14 марта).

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
