«Альмерия» вошла в пятёрку самых популярных клубов Испании после инвестиций Роналду

«Альмерия» вошла в пятёрку самых популярных клубов Испании после инвестиций Роналду
Испанский клуб «Альмерия» стал одним из самых популярных футбольных клубов в стране после того, как форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду инвестировал в команду. После приобретения 25% акций клуба, выступающего во второй испанской лиге, его популярность значительно возросла. «Альмерия» обогнала большинство команд Ла Лиги по охвату аудитории, что позволило ей попасть в пятёрку самых популярных клубов Испании в известной социальной сети.

Участие Роналду привело к медийному буму, и социальные сети клуба привлекли большое количество новых подписчиков. Теперь «Альмерия» занимает пятое место среди испанских команд по количеству подписчиков в соцсети. Лидерами остаются «Реал» с 181 млн подписчиков, «Барселона» с 147 млн, «Атлетико» с 18 млн и «Севилья» с 3,6 млн. У «Альмерии» на данный момент 3,2 млн подписчиков в социальной сети.

Криштиану Роналду купил 25% акций «Альмерии»
