Генич выиграл спор у Бубнова после гола Соболева «Оренбургу»

Футбольный комментатор Константин Генич выиграл спор у экс-защитника московского «Спартака» Александра Бубнова. Ранее Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» высказал мнение, что нападающий «Зенита» Александр Соболев забьёт гол в ворота «Оренбурга» (2:1) во встрече 20-го тура Мир РПЛ, в чём не был уверен Бубнов. Комментатор выиграл 1000 рублей.

Соболев поразил ворота «Оренбурга» на 12-й минуте.

В нынешнем сезоне нападающий «Зенита» принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме Гол Соболева в матче с «Оренбургом» — первый после выхода в старте в текущем сезоне РПЛ

Лучший бомбардир в истории России: