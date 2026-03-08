Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Генич выиграл спор у Бубнова после гола Соболева «Оренбургу»

Генич выиграл спор у Бубнова после гола Соболева «Оренбургу»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич выиграл спор у экс-защитника московского «Спартака» Александра Бубнова. Ранее Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» высказал мнение, что нападающий «Зенита» Александр Соболев забьёт гол в ворота «Оренбурга» (2:1) во встрече 20-го тура Мир РПЛ, в чём не был уверен Бубнов. Комментатор выиграл 1000 рублей.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

Соболев поразил ворота «Оренбурга» на 12-й минуте.

В нынешнем сезоне нападающий «Зенита» принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Гол Соболева в матче с «Оренбургом» — первый после выхода в старте в текущем сезоне РПЛ

Комментарии
