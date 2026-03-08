Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол

Тренер «Рубина» Артига высказался о победе «Оренбурга» над «Зенитом» в 20-м туре РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о победе «Оренбурга» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1) перед игрой своих подопечных с «Краснодаром». Ранее в воскресенье «Оренбург» дома одержал волевую победу над «Зенитом» (2:1). Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'    

«Мы должны быть сильнее. Мы видим, как развивались события в этом туре. Мы видели, как «Оренбург» показал свою силу дома против «Зенита». И это должно служить примером для команд, которые играют против более статусного соперника», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в 19 играх. «Зенит» располагается на второй строчке, у команды 42 очка в 20 матчах. «Рубин» в 19 турах набрал 23 очка и идёт девятым. «Оренбург» занимает 13-е место с 18 очками.

«Краснодар» пропустил в Казани! Чемпион упустит шанс оторваться от «Зенита»? LIVE
Live
«Краснодар» пропустил в Казани! Чемпион упустит шанс оторваться от «Зенита»? LIVE
