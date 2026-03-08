Первый тренер Соболева: ну какой Саша плохой парень? Он нормальный, хороший семьянин

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, высказался о положении нападающего в клубе. В 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги его гол не помог сине-бело-голубым избежать поражения от «Оренбурга» (1:2). Команда не реализовала два пенальти в игре.

«Форма Александра и была нормальной. Когда он играет — забивает, а когда он сидит, конечно, голов не будет. А вот форма всего «Зенита» совсем не радует. Хоть они и обыграли «Балтику», но уступили в борьбе и движении. «Оренбург» их тоже переиграл и закономерно победил. А Саша выполняет свою работу. Мне непонятно, почему он пенальти не бьёт? Он хорошо их исполняет. А тут два пенальти команда не забивает.

А что касается его высказывания про «плохого парня», это эмоции, злость. Ну какой он плохой парень? Он нормальный парень, хороший семьянин, просто хочет играть», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В двух стартовых матчах календарного года «Зенит» победил «Балтику» (оба раза — 1:0) в 19-м туре РПЛ и в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. После матча Кубка, где Соболев забил победный мяч, форвард заявил, что больше не будет хорошим мальчиком, которым был последние полтора года.