Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шевченко высказался о шансах «Милана» на чемпионство в Серии А перед игрой с «Интером»

Шевченко высказался о шансах «Милана» на чемпионство в Серии А перед игрой с «Интером»
Комментарии

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко, выступавший за «Милан», высказался о перспективах итальянской команды в борьбе за чемпионство в Серии А перед матчем 28-го тура, в котором «россонери» встретятся с «Интером». Встреча состоится сегодня, 8 марта. Также Шевченко высказался о главном тренере «Милана» Массимилиано Аллегри.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«10 очков отставания в таблице мало что значат. Если «Милан» выиграет, борьба за титул снова откроется. Дерби может изменить судьбу, особенно на этом этапе сезона.

«Милан» занимает второе место, но под руководством Массимилиано Аллегри в этом сезоне проиграл всего два матча Серии А. Массимилиано — это гарантия успеха. Он преобразил «Милан». Он придал команде конкурентоспособность и сделал игроков сильнее. У него есть опыт и чёткие черты характера. Это грозный тренер», — приводит слова Шевченко Football Italia.

После 27 матчей чемпионата Италии «Интер» набрал 67 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» заработал 57 очков и располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Аллегри: когда тренируешь «Милан», нельзя начинать сезон, не стремясь выиграть чемпионат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android