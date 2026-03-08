Шевченко высказался о шансах «Милана» на чемпионство в Серии А перед игрой с «Интером»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко, выступавший за «Милан», высказался о перспективах итальянской команды в борьбе за чемпионство в Серии А перед матчем 28-го тура, в котором «россонери» встретятся с «Интером». Встреча состоится сегодня, 8 марта. Также Шевченко высказался о главном тренере «Милана» Массимилиано Аллегри.

«10 очков отставания в таблице мало что значат. Если «Милан» выиграет, борьба за титул снова откроется. Дерби может изменить судьбу, особенно на этом этапе сезона.

«Милан» занимает второе место, но под руководством Массимилиано Аллегри в этом сезоне проиграл всего два матча Серии А. Массимилиано — это гарантия успеха. Он преобразил «Милан». Он придал команде конкурентоспособность и сделал игроков сильнее. У него есть опыт и чёткие черты характера. Это грозный тренер», — приводит слова Шевченко Football Italia.

После 27 матчей чемпионата Италии «Интер» набрал 67 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» заработал 57 очков и располагается на второй строчке.