Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» сообщил о переносе игры с «Нефтехимиком» из-за погодных условий

«Факел» сообщил о переносе игры с «Нефтехимиком» из-за погодных условий
Комментарии

Воронежский «Факел» сообщил о переносе матча 23-го тура Лиги Pari с «Нефтехимиком» из-за погодных условий. Встреча должна была пройти сегодня, 8 марта, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик».

Россия — Лига PARI . 23-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Перенесён
Факел
Воронеж

«Матч «Факела» с «Нефтехимиком» перенесён! Температура воздуха в Нижнекамске при контрольном замере за час до начала встречи составила -15,5°С, что не соответствует регламентным нормам. Ко второму тайму могло бы быть уже -20°С, что чревато травмами для игроков. Обе команды решили не рисковать здоровьем футболистов и не проводить сегодня игру», – сообщает телеграм-канал «Факела».

Отмечается, что новая дата матча будет объявлена позднее.

Материалы по теме
«Краснодар» пропустил в Казани! Чемпион упустит шанс оторваться от «Зенита»? LIVE
Live
«Краснодар» пропустил в Казани! Чемпион упустит шанс оторваться от «Зенита»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android