«Факел» сообщил о переносе игры с «Нефтехимиком» из-за погодных условий

Воронежский «Факел» сообщил о переносе матча 23-го тура Лиги Pari с «Нефтехимиком» из-за погодных условий. Встреча должна была пройти сегодня, 8 марта, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик».

«Матч «Факела» с «Нефтехимиком» перенесён! Температура воздуха в Нижнекамске при контрольном замере за час до начала встречи составила -15,5°С, что не соответствует регламентным нормам. Ко второму тайму могло бы быть уже -20°С, что чревато травмами для игроков. Обе команды решили не рисковать здоровьем футболистов и не проводить сегодня игру», – сообщает телеграм-канал «Факела».

Отмечается, что новая дата матча будет объявлена позднее.