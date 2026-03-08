Андрей Мостовой провёл 200 матчей за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой принял участие в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2). Это 200-я игра футболиста за сине-бело-голубых, сообщает официальный сайт петербуржцев.

«Андрей Мостовой проводит 200-й матч за сине-бело-голубых!

Мостовой — 51-й игрок в истории клуба, которому покорилась отметка в 200 матчей за «Зенит».

Сине-бело-голубые поздравляют Андрея Мостового с внушительным статистическим достижением и желают покорения новых вершин вместе с командой!» — сказано в сообщении клуба с берегов Невы.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.