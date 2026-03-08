Сергей Кирьяков: «Зенит» провалил игру с «Оренбургом»

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков прокомментировал результат встречи 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой «Зенит» уступил «Оренбургу» со счётом 1:2.

«Для всех результат «Зенита» с «Оренбургом» непонятный. Соперник борется за выживание, находится в подвале турнирной таблицы. Но и по матчу «Зенита» с «Балтикой» были вопросы. Может, и судейское решение повлияло, что питерцы взяли три очка. Сегодня же провалили игру. Два незабитых пенальти сказались — надо было забивать», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 13-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе.