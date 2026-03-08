Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков: «Зенит» провалил игру с «Оренбургом»

Сергей Кирьяков: «Зенит» провалил игру с «Оренбургом»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков прокомментировал результат встречи 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой «Зенит» уступил «Оренбургу» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«Для всех результат «Зенита» с «Оренбургом» непонятный. Соперник борется за выживание, находится в подвале турнирной таблицы. Но и по матчу «Зенита» с «Балтикой» были вопросы. Может, и судейское решение повлияло, что питерцы взяли три очка. Сегодня же провалили игру. Два незабитых пенальти сказались — надо было забивать», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 13-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. У «Краснодара» (43) есть игра в запасе.

Материалы по теме
Чумовой матч в Оренбурге! «Зенит» дважды не забил пенальти и проиграл аутсайдеру
Видео
Чумовой матч в Оренбурге! «Зенит» дважды не забил пенальти и проиграл аутсайдеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android