Семак объяснил отсутствие Барриоса в стартовом составе в проигранном матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие полузащитника Вильмара Барриоса в стартовом составе команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).

«Барриоса, я говорил, мы поберегли, у него три карточки. А в течение матча уже Вендел почувствовал проблемы в икроножной мышце, поэтому нужно было его менять, и вышел уже Барриос», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

После 20 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 13-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка и игра в запасе.