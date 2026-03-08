Семак объяснил отсутствие Барриоса в стартовом составе в проигранном матче с «Оренбургом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие полузащитника Вильмара Барриоса в стартовом составе команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12' 1:1 Ценов – 62' 2:1 Болотов – 85'
«Барриоса, я говорил, мы поберегли, у него три карточки. А в течение матча уже Вендел почувствовал проблемы в икроножной мышце, поэтому нужно было его менять, и вышел уже Барриос», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
После 20 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 13-е место. Санкт-петербургский клуб заработал 42 очка и располагается на второй строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка и игра в запасе.
