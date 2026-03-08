Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Владислав Радимов: «Зенит» потерял сам нити игры с «Оренбургом»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о причинах поражения сине-бело-голубых в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

«По ходу первого тайма казалось, что «Зенит» выиграет крупно. Но не первый раз у петербургского клуба наступила самоуспокоенность с командой ниже классом. «Зенит» потерял нити игры, чем воспользовался соперник, который переломил матч и создал моменты. И победил заслуженно. Но «Зенит» потерял сам нити игры, когда должен добивать соперника. «Оренбург» прибавил здорово, а «Зенит» потерялся на поле во втором тайме.

«Зениту» надо прибавлять во всём. Матчи на Кубок и сейчас в РПЛ не убедили, что это явный фаворит чемпионата. Как не сделали этого ЦСКА и «Краснодар». Претендовать на титул будет команда, которая будет стабильной на протяжении 90 минут игры. В число претендентов можно отнести и «Локомотив». «Зениту» есть над чем задуматься», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

