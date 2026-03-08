Скидки
Магомед Адиев высказался после победы «Крыльев Советов» над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу своих подопечных в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Джеффри – 9'     2:0 Джеффри – 25'    

«Мы понимаем, где мы сейчас находимся. Это не то место, которое соответствовало бы команде. Хорошая и нужная победа. Мы ребят акцентируем на то, что только сами себе можем помочь. Понятно, что кто‑то выигрывает, кто‑то проигрывает, но мы должны исходить из своей игры и сами добывать очки», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарской команды 20 набранных очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 14-й строчке в зоне переходных матчей. У команды 18 очков в 20 турах.

