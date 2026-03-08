«Рубин» — «Краснодар»: Нижегородов удвоил преимущество хозяев поля на 74-й минуте

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют казанский «Рубин» и «Краснодар». Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра матча выступает Сергей Карасёв. На данный момент счёт 2:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 74-й минуте Константин Нижегородов удвоил преимущество хозяев поля. Ранее, на 24-й минуте, Назми Грипши открыл счёт в этой игре и вывел казанцев вперёд.

«Рубин» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» с 43 очками находится на первой строчке.

В следующем туре казанцы 15 марта примут «Локомотив», краснодарцы 14 марта на выезде встретятся с «Сочи».