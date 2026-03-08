Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Рубин» — «Краснодар»: Нижегородов удвоил преимущество хозяев поля на 74-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором играют казанский «Рубин» и «Краснодар». Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра матча выступает Сергей Карасёв. На данный момент счёт 2:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

На 74-й минуте Константин Нижегородов удвоил преимущество хозяев поля. Ранее, на 24-й минуте, Назми Грипши открыл счёт в этой игре и вывел казанцев вперёд.

«Рубин» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Краснодар» с 43 очками находится на первой строчке.

В следующем туре казанцы 15 марта примут «Локомотив», краснодарцы 14 марта на выезде встретятся с «Сочи».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
