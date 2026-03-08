Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Торпедо — Родина, результат матча 8 марта 2026, счет 0:2, 23-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» проиграло «Родине» в 23-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между московскими «Торпедо» и «Родиной». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра матча выступил Никита Новиков. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 23-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 2
Родина
Москва
0:1 Мещанинов – 16'     0:2 Максименко – 45'    

Счёт в матче открыл защитник «Родины» Артём Мещанинов на 16-й минуте встречи. В конце первого тайма на 45-й минуте нападающий гостей Артём Максименко увеличил преимущество своей команды.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 42 и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Торпедо» 24 очка. Команда располагается на 14-й строчке.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новый турнир во Второй лиге, «Алания» без Гогниева, а «Арсенал» — без Кубка. Главное в ФНЛ
Новый турнир во Второй лиге, «Алания» без Гогниева, а «Арсенал» — без Кубка. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android