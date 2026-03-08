«Торпедо» проиграло «Родине» в 23-м туре Первой лиги

Завершился матч 23-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между московскими «Торпедо» и «Родиной». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра матча выступил Никита Новиков. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл защитник «Родины» Артём Мещанинов на 16-й минуте встречи. В конце первого тайма на 45-й минуте нападающий гостей Артём Максименко увеличил преимущество своей команды.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 42 и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Торпедо» 24 очка. Команда располагается на 14-й строчке.