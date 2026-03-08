Модрич купил 60 билетов на дерби с «Интером» для семьи и друзей, включая Манджукича — Sky

Полузащитник «Милана» Лука Модрич приобрёл 60 билетов на матч 28-го тура Серии А, в котором «россонери» встретятся с «Интером», для семьи и друзей, приехавших из Хорватии, чтобы посмотреть на игру футболиста в миланском дерби, сообщает Sky Sport Italia.

Среди билетов, купленных полузащитником, есть один для Марио Манджукича, его близкого друга и бывшего партнёра по сборной Хорватии.

Контракт Модрича с миланским клубом истекает в июне, с возможностью продления до 2027 года, которая ещё не была реализована.

После 27 матчей чемпионата Италии «Интер» набрал 67 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» заработал 57 очков и располагается на второй строчке.