Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Модрич купил 60 билетов на дерби с «Интером» для семьи и друзей, включая Манджукича — Sky

Комментарии

Полузащитник «Милана» Лука Модрич приобрёл 60 билетов на матч 28-го тура Серии А, в котором «россонери» встретятся с «Интером», для семьи и друзей, приехавших из Хорватии, чтобы посмотреть на игру футболиста в миланском дерби, сообщает Sky Sport Italia.

Италия — Серия А . 28-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Среди билетов, купленных полузащитником, есть один для Марио Манджукича, его близкого друга и бывшего партнёра по сборной Хорватии.

Контракт Модрича с миланским клубом истекает в июне, с возможностью продления до 2027 года, которая ещё не была реализована.

После 27 матчей чемпионата Италии «Интер» набрал 67 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» заработал 57 очков и располагается на второй строчке.

Комментарии
