Футбол Новости

Нападающий «Ромы» Дибала летом вернётся в Аргентину — Tuttomercatoweb

Нападающий «Ромы» Дибала летом вернётся в Аргентину — Tuttomercatoweb
Комментарии

Аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала летом пополнит состав «Бока Хуниорс». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с римским клубом рассчитан до ближайшего лета. Ожидается, что в следующее трансферное окно Дибала присоединится к сине-золотым в качестве свободного агента. На данный момент нападающий не обсуждает с «Ромой» продление контракта, что повышает вероятность перехода в чемпионат Аргентины.

Футболист не играет с 25 января из-за воспаления коленного сустава. Более месяца он проходил консервативное лечение, включая иглоукалывание, однако такой подход не принёс ожидаемого результата. В текущем сезоне он провёл 21 матч, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

«Вместе они настоящие звери». Дибала — о Месси и Роналду
