«Вильярреал» победил «Эльче» в матче 27-го тура Ла Лиги

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и «Эльче». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил защитник «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен на 31-й минуте. На 41-й минуте защитник Сантьяго Моуриньо удвоил преимущество хозяев. На 81-й минуте форвард гостей Андре Силва отыграл один мяч, установив окончательный счёт в матче — 1:2.

После 27 матчей испанского чемпионата «Вильярреал» набрал 54 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 17-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В следующем туре «Вильярреал» на выезде сыграет с «Алавесом» 13 марта, а «Эльче» на день позже на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретится с мадридским «Реалом».