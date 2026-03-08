Скидки
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
22:45 Мск
Вильярреал — Эльче, результат матча 8 марта 2026, счёт 2:1, 27-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Вильярреал» победил «Эльче» в матче 27-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и «Эльче». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 27-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Бьюкенен – 31'     2:0 Моуриньо – 41'     2:1 А. Силва – 82'    

Первый мяч во встрече забил защитник «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен на 31-й минуте. На 41-й минуте защитник Сантьяго Моуриньо удвоил преимущество хозяев. На 81-й минуте форвард гостей Андре Силва отыграл один мяч, установив окончательный счёт в матче — 1:2.

После 27 матчей испанского чемпионата «Вильярреал» набрал 54 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Эльче» располагается на 17-й строчке, у команды в активе 26 очков.

В следующем туре «Вильярреал» на выезде сыграет с «Алавесом» 13 марта, а «Эльче» на день позже на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретится с мадридским «Реалом».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
