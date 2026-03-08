Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 8 марта

В воскресенье, 8 марта, состоялись две встречи 23-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей Первой лиги на 8 марта:

«Енисей» – «КАМАЗ» – 1:0;

«Торпедо» Москва – «Родина» – 0:2.

Отметим, что сегодня должна была состояться встреча «Нефтехимика» и «Факела», но игра была перенесена из-за погодных условий.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Родина» (42). Тройку лидеров замыкает «Урал» (41). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (15). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.