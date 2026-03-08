Кирьяков: «Сочи» надо готовиться к вылету из РПЛ — вряд ли кто-то бы помог этой команде

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков оценил текущее турнирное положение «Сочи». По итогам 20 туров южане с девятью очками замыкают турнирную таблицу Мир РПЛ.

«У «Сочи» практически нет шансов, но в футболе возможно всё. И в таких ситуациях команды справлялись, хотя такое бывает очень редко. Вряд ли стоит надеяться, что «Сочи» сохранит прописку в РПЛ. Команде надо готовиться к вылету из РПЛ и следующему сезону. У меня не было надежды, что Осинькин что-то сделает. Положение было безысходным. Вряд ли бы кто-то помог этой команде. Ошибки в спортивной части сказываются — взяли не тех футболистов. А игроки рано бросили вёсла. Надо было бороться, но мы такое не видели — играли тихо и спокойно», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.