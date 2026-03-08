Тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о травме Олакунле Олусегуна

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после победы над «Сочи» (2:1) в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги рассказал о состоянии нападающего нижегородцев Олакунле Олусегуна. Нигерийский футболист покинул поле на носилках на 43-й минуте встречи.

– В интернете пишут, что он [Олакунле Олусегун] выбыл на две недели…

– Пока относимся к этому как к сплетням. Дождёмся результаты осмотра завтра-послезавтра. Выводы будем делать позднее, надо посмотреть, есть ли отёк, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

Олусегун выступает в нижегородском клубе на правах аренды до конца сезона-2025/2026, игрок принадлежит «Краснодару». В нынешнем сезоне форвард провёл 22 матча за «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.