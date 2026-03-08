Скидки
Главная Футбол Новости

«Не хватило хладнокровия». Тренер «Динамо» Мх Евсеев — о поражении от «Крыльев Советов»

«Не хватило хладнокровия». Тренер «Динамо» Мх Евсеев — о поражении от «Крыльев Советов»
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о поражении своей команды в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Джеффри – 9'     2:0 Джеффри – 25'    

— Почему не получилось победить?
— Потому что дали сопернику возможности. Особенно второй пропущенный мяч. Соперник воспользовался ими. А потом сложно было отыгрываться, нам это не удалось. Старались изменить ситуацию, комбинировать. Что‑то удавалось создавать, но где‑то не хватило хладнокровия и мастерства. Дали фору в два мяча. Сложно было отыграться, но мы старались.

— Как игра в таких погодных условиях скажется на команде?
— Никак. Мы играем на всех покрытиях. Мы живём в России, должны быть готовы к любой погоде, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

