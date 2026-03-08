Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вопрос закрыт». Генич опубликовал пост после резонансного высказывания о Глебове из ЦСКА

«Вопрос закрыт». Генич опубликовал пост после резонансного высказывания о Глебове из ЦСКА
Комментарии

Известный спортивный комментатор Константин Генич опубликовал в своём телеграм-канале совместные фото с вингером ЦСКА Кириллом Глебовым после резонансного высказывания о футболисте.

Фотографии Генич подписал фразой: «Вопрос закрыт».

Фото: Из личного архива Генича

Фото: Из личного архива Генича

Ранее Генич заявил, что у вингера красно-синих «в ближайшие год-два будут очень большие проблемы с травмами», что вызвало большой резонанс, в том числе и со стороны представителей армейского клуба.

В нынешнем сезоне Глебов провёл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

После 19 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место.

Материалы по теме
В ЦСКА высказались о резонансном высказывании Генича о Глебове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android