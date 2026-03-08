«Вопрос закрыт». Генич опубликовал пост после резонансного высказывания о Глебове из ЦСКА

Известный спортивный комментатор Константин Генич опубликовал в своём телеграм-канале совместные фото с вингером ЦСКА Кириллом Глебовым после резонансного высказывания о футболисте.
Фотографии Генич подписал фразой: «Вопрос закрыт».
Фото: Из личного архива Генича
Ранее Генич заявил, что у вингера красно-синих «в ближайшие год-два будут очень большие проблемы с травмами», что вызвало большой резонанс, в том числе и со стороны представителей армейского клуба.
В нынешнем сезоне Глебов провёл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.
После 19 матчей чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают четвёртое место.