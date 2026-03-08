«Конечно, интерес был». Робертсон — о несостоявшемся переходе из «Ливерпуля» в «Тоттенхэм»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал о несостоявшемся переходе в «Тоттенхэм Хотспур» в минувшее зимнее трансферное окно.

«Конечно, интерес был. Состоялись переговоры между клубами. Но я решил остаться. Мы остались в «Ливерпуле», и на этом всё.

Я всегда был предан клубу. Я предан «Ливерпулю» последние восемь с половиной или девять лет, и буду предан до тех пор, пока во мне будут нуждаться. Я всегда считал именно так. Этот клуб дал мне всё, и я отдал этому клубу всё. У нас были фантастические отношения, так что, надеюсь, они продолжатся. Конечно, в январе многое изменилось, но теперь всё в прошлом. Теперь мы движемся вперёд, и, как я уже сказал, я всегда старался помочь ребятам на поле и на тренировках. Что бы ни происходило за кулисами, я могу сказать только одно: я продолжал быть сосредоточенным на футболе.

Истекающий контракт? Я всегда говорил, что это останется между мной и клубом. Я не думаю, что это будет обсуждаться публично. Это не из тех вещей, которые выносятся на всеобщее обозрение. У меня потрясающие отношения с Ричардом [Хьюзом], Майком Гордоном и Майклом Эдвардсом. У меня сложилось хорошее взаимопонимание с этими людьми, и именно они привели меня в футбольный клуб. Они помогли мне стать тем, кто я есть, так что в этом смысле у нас сложились фантастические отношения. Я думаю, что из уважения к ним, ведь они уважали меня, мы будем общаться только внутри клуба. Когда решение будет принято, а до окончания моего контракта осталось всего три месяца, я сообщу вам об этом», – приводит слова Робертсона ESPN.

В текущем сезоне шотландец провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два гола и две результативные передачи.